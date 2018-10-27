” محافظ قلوة ” يرعى حفل تكريم ” العويفي ” بمناسبة تقاعده بحضور المشايخ والمسؤولين

محمد السعران(صدى):

في أمسية من أمسيات الوفاء الجميلة رعى محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي حفل تكريم الأستاذ محمد بن صالح العويفي وكيل محافظة المخواة سابقاً بمناسبة تقاعده بعد خدمة اثنين وأربعين عاماً في أعمال قيادية بأمانة وإمارة منطقة الباحة.

حيث بديء الحفل بتقديم من الإعلامي محمد سعيد الغامدي بآيات من الذكر الحكيم تلاها الأستاذ عبدالرحمن أبو القرون ثم بعد ذلك ألقى المحتفى به العويفي كلمة رحب فيها براعي الحفل محافظ قلوة وبالمشايخ ومديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال ومعرفي وأعيان القرى والقادمين من مختلف المناطق ثم أكد أن الترجل عن كرسي الوظيفة ليس النهاية بل هو بداية حقيقية لمرحلة يواصل فيها المرء مسيرة العطاء من أجل خدمة الوطن وتجديد الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر وختم بالشكر لمحافظ قلوة على رعايته ومشاركته وشكر أهالي محافظتي قلوة والمخواة على تعاونهم طيلة عمله وشكر كل من حضر حفل التكريم كما بارك للشيخ غرم الصغير تعيينه وثقة سمو أمير منطقة الباحة بتنصيبه شيخاً لقبيلة بيضان وختم بالدعاء بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود وأن يحفظ جنودنا البواسل على الحدود.

ثم القيت قصيدة شعرية للشاعر محمد بن خضران مساعد أثني فيها على مواقف المحتفى وأستعرض من خلالها على ما قدمه في جوانب الاصلاح بين الناس وفكره الإداري والقيادي ثم قُدم عرضاً مرئياً يحكي سيرة المحتفى به من إعداد عبدالله العويفي وسيناريو الإعلامي خالد العُمري بصوت المذيع شباب الغامدي وإخراج جمعان الشدوي ثم ألقيت قصيدة نبطية للشاعر مجحود العويفي وأخرى للشاعر بدر العويفي نالتا على استحسان الجميع ثم ألقيت كلمة لأهالي محافظة المخواة قدمها بالنيابة عنهم الدكتور سعيد بن سعد العُمري ثم ألقيت قصيدة للشاعر عبدالله علي سالم العُمري نالت على استحسان الجميع.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل محافظ قلوة كلمة أكد فيها عن سعادته بالمشاركة في تكريم المحتفى خاصة أنه سبق وأن عمل تحت إدارته كوكيل لمحافظة المخواة عندما كان محافظاً للمخواة مشيداً بدور المحتفى به في عمله السابق بما يتمتع به من حكمة ودور قيادي وإداري وشكر فيها أهل الوفاء على مشاركتهم وحضورهم وختم بالدعاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولسمو أمير منطقة الباحة يحفظهم الله.

ثم بعد ذلك قدمت فرقة تهامة للفنون الشعبية بقيادة سلمان الطفيلي لوحة شعبية على شيلة بعنوان “تستاهل التكريم” للمنشد عادل المالكي بكلمات الشاعر أحمد آل مخاسـر وشيلة أخرى بعنوان “مدح الأبطال” للمنشد سلمان المضحوي وكلمات مجحود العويفي شارك راعي الحفل والضيوف من مسؤولين ومشايخ وأعيان في العرضة الشعبية.

وفي ختام الحفل قدم أبناء الشيخ صالح بن خميس العويفي رحمه الله وأبناؤهم درع تذكاري من المحتفى به لراعي الحفل محافظ قلوة الذي بدوره كرم المحتفى به وشاركه الحضور الذين قدموا الهدايا التذكارية للمحتفى به كما كرم راعي الحفل رجل الاعمال الشيخ عبدالله راشد مالك قاعة ليلتي للأفراح وابنهم الطالب ياسر مجحود العويفي لمشاركته الوطنية بتمثيل تعليم المخواة في البرنامج الإثرائي في دولة تايوان وكذلك المشاركين في الحفل .

شهد الحفل تنظيماً مميزاً وحضوراً مختلف من المسؤولين والمشايخ ورجال الأعمال والإعلاميين والضيوف من داخل المنطقة وخارجها والذين ازدانت بهم قاعة ليلتي للأفراح بمحافظة قلوة.

يذكر بأن المحتفى به والد زميلنا الإعلامي علي العويفي رئيس المجلس البلدي ومساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة قلوة.