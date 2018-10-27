شركة بي إيه إي سيستمز تفتح باب التوظيف في أربع مدن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية باب التوظيف للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات وذلك للعمل بفروع الشركة في كل “الرياض، والدمام، والظهران، والطائف ” .

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة هي . فني صيانة الخروج ، ومشرف ميكانيكي ، و. مدرب محاكاة- الطيار

، وقائد فريق ، ومسئول تدريب عمليات امتحانات التدريب التقني ، مدرب القتال الإليكتروني ، مدرب حركة المرور الجوي ، فنيين صيانة الطائرات ، مدربين فنيين في المعهد الفني للدراسات البحرية .

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2018م وذلك عبر الرابط التالي :http://baesystems.taleo.net/