تايكوندو الشباب يخطف كأس الوسطى للشباب والأول

محمد السعران(صدى):

سيطر فريق الشباب للتايكوندو على بطولة المنطقة الوسطى لفئة الدرجة الأولى والشباب خلال المنافسات التي أختتمت أمس بمشاركة (113) لاعباً يمثلون (16) نادياً وهيئة في البطولة التي أقيمت على صالة نادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم بالرياض وتوج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد زيد الوبران بحضور رئيس قسم الإدارة الرياضية والترويحية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالإله الصلوي ونال فريق الشباب كأس بطولة الكبار ب (86) نقطة وبفارق كبير عن الوصيف فريق الفرع الذي حصل على (25 ) نقطة وجاء الحرس الوطني ثالثاً ب (19) نقطة .

وفي منافسات درجة الشباب تصدر ايضا فريق الشباب بـ (73) نقطة وجاء في الوصافة الهلال (53) نقطة وأكاديمية النصر بالمركز الثالث (38 )نقطة .

وشارك في تنظيم البطولة متطوعي كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بقيادة الأستاذ خالد الدعجاني .