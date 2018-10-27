وزير الخارجية : المملكة حليف للدول الغربية، وهذا التحالف لن يتغير بالرغم من مروره بنجاحات وإخفاقات

واس(صدى):

أشار معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من نزاعات منذ سنوات، وقال :” إن تلك النزاعات تقودها محاولات لتغيير النظام الإقليمي والسيطرة على الشرق الأوسط، وكل ذلك كان نتيجة للثورة الإيرانية والنظام الإيراني الذي يمكن وصفه بالنظام الظلامي”.

وأكد أن المشاكل التي تواجه المنطقة حاليا يمكن تجاوزها من خلال القيادة الجيدة والاستمرارية والمقاربة، نافيا وجود تخوف حول مصير المنطقة، وأنها ستكون أكثر ازدهاراً ، مبيناً أن المشكلة هي كيفية التعامل مع ايران وإبعادها عن التدخل في شؤون الدول والعبث بالمنطقة.

ولفت معالي الوزير الجبير في كلمة ألقاها أمام مؤتمر “حوار المنامة” في دورته الرابعة عشرة، المنعقد في مملكة البحرين، إلى النظرة المتفائلة للمستقبل عند قيادة وشعب المملكة، حيث يتم حاليا التركيز على النمو الاقتصادي وتنوعه ، وتمكين المرأة وتحقيق تطلعات الشباب والمساءلة وتفعيل الشفافية لتوفير مستقبل أفضل للمواطنين.

وشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي بعد انتهاء التحقيقات التي تجري في المملكة وتركيا، داعيا إلى عدم اتخاذ مواقف وإلقاء اللوم على أحد قبل انتهاء التحقيقات تماما، مؤكداً أن المملكة ستعتمد آليات لعدم تكرار مثل هذا الحادث الأليم.

وأوضح معالي وزير الخارجية أن المملكة ليس لديها علاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن التطبيع معها سيتم من خلال مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية2002 وبعد السماح للفلسطينيين أن يقيموا دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ووصفها بالثابتة والصلبة، وقال :” إن المملكة حليف للدول الغربية، وأن هذا التحالف لن يتغير بالرغم من مروره بنجاحات وإخفاقات”

وأضاف ” لدينا استثمارات كبيرة متعلقة بالطاقة، ونحن بحاجة لنظام عالمي مستقر، ومكافحة فاعلة للإرهاب، ولتحقيق حرية وأمان الملاحة في الممرات المائية في العالم وسنستمر في ذلك، ولا نرى أي تغيير سلبي في العلاقات مع دول العالم فهناك مصالح ثابتة ونحمي مصالحنا ونعمل مع بلدان لحمايتها”.