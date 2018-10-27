مصفاة ساسرف تعلن عن وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف “، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مهندس أول- العمليات التشغيلية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، ومفتش ضمان ومراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ومشرف مراقب العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

وأشارت ” ساسرف ” إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2018م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:https://careers.sasref.com.