اختتام الجولة الاولي من بطولة الرماية
اختتمت الجولة الأولى من بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء والأطباق المقامة حالياً في مدينه تدريب الأمن العام وجاءت النتائج في المرحلة الأولى على النحو التالي :
– مسدس هوائي 10 م درجة أولى :
– الأول : فائز العنزي من الأمن الدبلوماسي
– الثاني : محمد العايف القحطاني من الجوازات
– الثالث : خالد الداود من الحرس الوطني
– بندقية هوائية 10 م درجة المبتدئين :
– الأول : ماجد المطيري من القوات الجوية
– الثاني : مشعل خالد الحصيني من الحرس الملكي
– الثالث : يوسف الحربي من الحرس الوطني
– بندقية هوائية 10 م درجة أولى :
– الأول رقيب : هاني محمد الشلهوب من الحرس الوطني
– الثاني : رقيب أول عبدالله مسحل العتيبي من حرس الحدود
– الثالث : عريف علي عقدي من حرس الحدود
– مسدس هوائي 10م مبتدئين :
– الأول : محمد الصقيهي من كلية الملك فهد الأمنية
– الثاني : فهد الشلالي من كلية الملك فهد الامنية
– الثالث : منير الشهري من الحرس الملكي
وجميعهم حققوا رقم الدرجة الأولى.
– أطباق الحفرة درجة الممتاز :
– الأول : محمد منصور الشريدة من الحرس الوطني
– الثاني : فهد ماكن المطيري من دوريات الأمن
– الثالث : دليم جابر القحطاني من مدينة تدريب الأمن العام
– مسدس هوائي 10م درجة الممتاز :
– الأول : عطالله نداء العنزي من حرس الحدود
– الثاني : سفر الدوسري من القوات البرية
– الثالث :محمد العمري من القوات البرية
– أطباق الحفرة درجة المبتدئين:
– الأول : سلطان بن عريعر من الحرس الوطني
– الثاني : سعود بن سلطان بن سعود آل سعود
– الثالث : خلف النومسي من الحرس الوطني
– سكيت درجة المبتدئين :
– الأول : محمد الحربي مدينة تدريب الامن العام
– الثاني : صالح العمري من حرس الحدود
– الثالث : متعب الشيباني من الحرس الوطني
الجدير بالذكر بأن البطولة بدأت الأحد الماضي وتختتم يوم الثلاثاء القادم وتأتي ضمن الاستعدادات للبطولة الآسيوية التي ستقام في الكويت الشقيقة خلال الفترة من 2-12 نوفمبر المقبل.
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