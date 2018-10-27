اختتام الجولة الاولي من بطولة الرماية

محمد السعران(صدى):

اختتمت الجولة الأولى من بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء والأطباق المقامة حالياً في مدينه تدريب الأمن العام وجاءت النتائج في المرحلة الأولى على النحو التالي :

– مسدس هوائي 10 م درجة أولى :

– الأول : فائز العنزي من الأمن الدبلوماسي

– الثاني : محمد العايف القحطاني من الجوازات

– الثالث : خالد الداود من الحرس الوطني

– بندقية هوائية 10 م درجة المبتدئين :

– الأول : ماجد المطيري من القوات الجوية

– الثاني : مشعل خالد الحصيني من الحرس الملكي

– الثالث : يوسف الحربي من الحرس الوطني

– بندقية هوائية 10 م درجة أولى :

– الأول رقيب : هاني محمد الشلهوب من الحرس الوطني

– الثاني : رقيب أول عبدالله مسحل العتيبي من حرس الحدود

– الثالث : عريف علي عقدي من حرس الحدود

– مسدس هوائي 10م مبتدئين :

– الأول : محمد الصقيهي من كلية الملك فهد الأمنية

– الثاني : فهد الشلالي من كلية الملك فهد الامنية

– الثالث : منير الشهري من الحرس الملكي

وجميعهم حققوا رقم الدرجة الأولى.

– أطباق الحفرة درجة الممتاز :

– الأول : محمد منصور الشريدة من الحرس الوطني

– الثاني : فهد ماكن المطيري من دوريات الأمن

– الثالث : دليم جابر القحطاني من مدينة تدريب الأمن العام

– مسدس هوائي 10م درجة الممتاز :

– الأول : عطالله نداء العنزي من حرس الحدود

– الثاني : سفر الدوسري من القوات البرية

– الثالث :محمد العمري من القوات البرية

– أطباق الحفرة درجة المبتدئين:

– الأول : سلطان بن عريعر من الحرس الوطني

– الثاني : سعود بن سلطان بن سعود آل سعود

– الثالث : خلف النومسي من الحرس الوطني

– سكيت درجة المبتدئين :

– الأول : محمد الحربي مدينة تدريب الامن العام

– الثاني : صالح العمري من حرس الحدود

– الثالث : متعب الشيباني من الحرس الوطني

الجدير بالذكر بأن البطولة بدأت الأحد الماضي وتختتم يوم الثلاثاء القادم وتأتي ضمن الاستعدادات للبطولة الآسيوية التي ستقام في الكويت الشقيقة خلال الفترة من 2-12 نوفمبر المقبل.