جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لذوي الخبرة والخريجين الجدد، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: ” الرياض، والدمام، والظهران ” ، لافتة إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: برنامج تطوير القيادة- مسار المبيعات التجارية (للسعوديين)، وبرنامج تطوير القيادة- مسار سلسلة التوريد (للسعوديين).

وأضافت: مدير المنتجات الفنية، ومدير- المبيعات الرقمية والقنوات، ومهندس تصميم ميكانيكي- رأس المثقاب، ومدير ارتباط نجاح العملاء، ومدير أول نجاح العملاء، ومدير خدمات العملاء- البتروكيماويات، ومهندس أول أنظمة، وأخصائي الموارد البشرية، ومهندس الحلول الرقمية.

وتابعت الشركة قائلةً أنها تحتاج إلى: أخصائي أول ميداني- رأس المثقاب، ومشغل تقويس الأنابيب، وفني ميكانيكي آلات، ومدير هندسة أنظمة المشروع، ومهندس العمليات التجارية، وأخصائي الدعم الفني- أنابيب ملفوفة.

وأشارت ” جنرال إلكتريك ” إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2018م؛ على الرابط الإلكتروني التالي: https://jobs.gecareers.com/ListJobs/All/Search/All-Countries/Saudi%20Arabia/Page-1