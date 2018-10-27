بالصور.. وفاة رضيعة ببحره بعد سقوط سقف المنزل عليها

نايف السالم(صدى):

شهد ت محافظة البحرة بمنطقة مكة المكرمة اليوم حادث مؤلم تأثر له الأهالي ،حيث سقط سقف صالة أحد المنازل بحي حداء ليسفر عن وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عام ونصف .

ونشرت مديرية الدفاع المدني في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أنها ضخت على الفور فريقها الذي تمكن من إنتشال جثة الرضيعة في أحد المواقف الإنسانية الصعبة .