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بالصور.. وفاة رضيعة ببحره بعد سقوط سقف المنزل عليها

بالصور.. وفاة رضيعة ببحره بعد سقوط سقف المنزل عليها
نايف السالم(صدى):

شهد ت محافظة البحرة بمنطقة مكة المكرمة اليوم حادث مؤلم تأثر له الأهالي ،حيث سقط سقف صالة أحد المنازل بحي حداء ليسفر عن وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عام ونصف .

ونشرت مديرية الدفاع المدني في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أنها ضخت على الفور فريقها الذي تمكن من إنتشال جثة الرضيعة في أحد المواقف الإنسانية الصعبة .

 


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