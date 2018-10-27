بالصور.. وفاة رضيعة ببحره بعد سقوط سقف المنزل عليها
شهد ت محافظة البحرة بمنطقة مكة المكرمة اليوم حادث مؤلم تأثر له الأهالي ،حيث سقط سقف صالة أحد المنازل بحي حداء ليسفر عن وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عام ونصف .
ونشرت مديرية الدفاع المدني في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أنها ضخت على الفور فريقها الذي تمكن من إنتشال جثة الرضيعة في أحد المواقف الإنسانية الصعبة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37008 ] نشر منذ 27 دقيقة
لاحول ولاقوة الا باالله