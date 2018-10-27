غياب ميسي يقلق جماهير برشلونة بالكلاسيكو

نواف السالم(صدى):

تسبب غياب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني عن لقاء فريقه، غدًا الأحد، أمام نادي ريال مدريد على ملعب ” كامب نو ” في قلق جماهير النادي الكتالوني من احتمالية أن يتأثر أداء الفريق بغياب قائده في لقاء هام ككلاسيكو الأرض.

وتعرض ” ميسي ” لكسر في الساعد الأيمن نهاية الأسبوع الماضي في مباراة ضد إشبيلية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وسيغيب لثلاثة أسابيع، ما يجعل من مباراة الغد على ملعب كامب نو أول ” كلاسيكو ” منذ 2007 يغيب عنه في الوقت ذاته ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويجعل غياب أفضل لاعب في العالم لـ5 مرات مشجعي برشلونة، عشرات الآلاف في الملعب والملايين خارجه، يشعرون بغصة عدم حضوره في أبرز عنوان للموسم الكروي.