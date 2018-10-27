القبض على 5 مقيمين لتورطهم في جرائم نشل وسرقة تحت تهديد السلاح بالرياض

نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال، أسفرت – بفضلٍ من الله- عن القبض على خمسة أشخاص من الجنسية التشادية ، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث , وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم النشل باستخدام الدراجات النارية وسلب الأموال والمقتنيات الشخصية تحت تهديد السلاح, وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (٦٨) حادثة ، من بينها جريمة إعتداء على مقيم بنجلاديشي الجنسية أمام منزله بحي الديرة وسط العاصمة الرياض

سبق تداول مقطع فيديو عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقاف المتهمين وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. – والله الهادي إلى سواء السبيل –