محمد الترك يصدم زوجته بتصريح غريب

أماني الغامدي(صدى):

أثار المنتج البحريني محمد الترك جدل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة سلة مهملات كتب فيها هذا مكان بعض الناس .

وجاء نشره للصورة بعد وصفه زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بـ”ابنته”، بالتزامن مع خلافات الأخيرة مع ابنته المغنية حلا الترك .

من جانبها قالت ” بطمة ” في تصريح سابق لها عبر برنامج ” معكم منى الشاذلي ” المذاع على فضائية سي بي سي ، أنها تعرضت لحملة شائعات من أقرب الناس لها وأ أى فنانة في مكانها كانت ستفكر في الإعتزال ، خاصة ً وأن الجميع يتصور أن زوجة الأب لا يمكن أن تكون مظلومة ،.