مستثمرون يكشفون أبرز مخاطر دخول المستثمر الأجنبي قطاع الاستقدام

عادل الحربي(صدى):

كشف مستثمرون في قطاع الاستقدام عن مخاوفهم من دخول المستثمر الأجنبي قطاع الاستقدام، لافتين إلى أنها سابقة ستجعل الأجنبي يتحكم في سوق الاستقدام، حيث سيسيطر على تصدير العمالة في بلده وتوريدها إلى المملكة، مما سيخرج الكثير من مكاتب الاستقدام من السوق.

وأوضح المستمثرون، أن منح التأشيرات للأجانب لاستقدام أجانب آخرين يحمل الكثير من المخاطر الأمنية، فضلا عن المخاطر الاقتصادية، ومن شأن ذلك أن يسهل تحكم هؤلاء مستقبلًا في الاستقدام من بلادهم.

وأكد المستثمرون، أنه يولد نوعًا من الاحتكار الذي لا يخدم أهداف تخفيض أسعار الاستقدام، والحل في إلزام المكاتب بأسعار محددة مناسبة للاستقدام متناسبة مع التكلفة؛ فيما كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد طرحت ضمن 68 مبادرة لدعم التوطين في قطاعات الأعمال مبادرة الاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية.