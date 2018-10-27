النيابة: نشر واقعة تمس السمعة عبر وسائل التواصل.. جريمة معلوماتية وهذه عقوبتها!

عادل الحربي(صدى):

كشفت النيابة العامة، عن نوع من أنواع الجرائم المعلوماتية التي يعاقب مرتكبها

بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة خمسمائة ألف ريال.

ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، نصها كالآتي:” إرسال أو نشر واقعة من شأنها أن تجعل غيره محلاً للازدراء، أو تمس العرض أو السمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية.. جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة خمسمائة ألف ريال”.