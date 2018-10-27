بالصور.. إنقاذ 30 شخصا احتجزتهم الأمطار والسيول بمكة

حسين العلي(صدى):

تمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من انقاذ مايقارب 30 شخص محتجز في مواقع مختلفة من العاصمة المقدسة وذلك خلال الأمطار التي هطلت مساء البارحة وأبرزها اخلاء مايقارب ال20 شخص داهمتهم السيول في مجموعة استراحات بحي الحسينية تم اخراجهم بصحة جيدة وبمشاركة من فريق ساعد التطوعي وذلك في وقت متأخر مساء البارحة وأهاب المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بظرورة الأخذ باحتياطات وارشادات السلامة والابتعاد عن مواقع الخطر كالاودية والشعاب والتصرف السليم وقت هطول الأمطار ومن ذلك.

١- عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الغزيرة إلا للضرورة.

٢- الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق وخاصة في الطرق وقت هطول الأمطار خشية الانزلاقات .

٣- البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق و الميادين و اللوحات الدعائية المعرضة للسقوط و خزانات المياه العلوية .

٤- الابتعاد عن اسلاك الضغط العالي و الأسلاك الكهربائية و اعمدة الانارة التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

٥- تجنب الأماكن المرتفعة و المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال اجهزة الاتصال( الجوال ) أثناءالبرق.

٧- الابتعاد عن الاماكن المسقوفة من الهنجر او الزنك وتكسيات الواجهات الكلادنج و الزجاج لانهامعرضة للتطاير و تعرض للاصابة .

٧- عدم السباحة في المستنقعات المائية و مجاري الاودية .

٨- عدم الاقتراب من الاودية اثناء التنزه لانها عرضه للنزلاق و الانجراف .

٩- عدم المخاطرة و المجازفة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة .

راجين من الله السلامة للجميع.