كشف عقوبة لاعبي القادسية بعد محاولتهم الاعتداء على الحكم

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بصدد إصدار قرار يقضي بإيقاف وتغريم عدد من لاعبي نادي القادسية، بعد محاولة اعتدائهم على الحكم سيمون لي أيفانس، الذي أدار مواجهتهم أمام الشباب ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكان لاعبو القادسية قد اعترضوا وطالبوا الحكم بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ ضد أحد لاعبي الشباب قبل الهدف، لكن الحكم احتسبه رغم الاستعانة بالتقنية.

يذكر أن اللجنة غرمت رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن عشرة الاف ريال، ونائب رئيس نادي الهلال فهد الراشد 20 ألفا وذلك لدخولهما إلى مضمار الملعب، ونادي الهلال 30 ألفا لقيام جمهوره بإلقاء مقذوفات باتجاه الملعب.