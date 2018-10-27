للمرة الأولى.. 6 نساء يتقدمن بالحصول على ترخيص الإرشاد السياحي بعسير
أعلن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، عن تلقي الهيئة ٢٦ طلبًا للحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحي، من بينهم ٦ نساء للمرة الأولى، وذلك في ختام برنامج تأهيل وتدريب المرشدين السياحيين، أمس الجمعة، في مدينة أبها.
وأوضح ” العمرة ” قائلًا: ” من بين المتقدمات للحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحي، مَن تجيد أكثر من ٣ لغات أجنبية منها الأوردو واليابانية والإنجليزية، وأخرى تجيد مهارة لغة الإشارة، فضلاً عن مرشدين متخصصين في ” الهايكنج ” الذي تستعد المنطقة لتدشين مسار خاص له يمتد من أبها إلى جزيرة كدنبل. ”
وفي السياق نفسه، أشار ” العمرة ” إلى أن الهيئة تسهّل الوصول للمرشدين من قِبل الراغبين من السائحين السعوديين والأجانب في الحصول على جولة سياحية حسب الموقع المرغوب زيارته، إذ إن هناك ٣ أنواع من الإرشاد وهي ” عام، منطقة، محلي ” .
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