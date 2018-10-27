للمرة الأولى.. 6 نساء يتقدمن بالحصول على ترخيص الإرشاد السياحي بعسير

ابها (صدى):

أعلن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، عن تلقي الهيئة ٢٦ طلبًا للحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحي، من بينهم ٦ نساء للمرة الأولى، وذلك في ختام برنامج تأهيل وتدريب المرشدين السياحيين، أمس الجمعة، في مدينة أبها.

وأوضح ” العمرة ” قائلًا: ” من بين المتقدمات للحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحي، مَن تجيد أكثر من ٣ لغات أجنبية منها الأوردو واليابانية والإنجليزية، وأخرى تجيد مهارة لغة الإشارة، فضلاً عن مرشدين متخصصين في ” الهايكنج ” الذي تستعد المنطقة لتدشين مسار خاص له يمتد من أبها إلى جزيرة كدنبل. ”

وفي السياق نفسه، أشار ” العمرة ” إلى أن الهيئة تسهّل الوصول للمرشدين من قِبل الراغبين من السائحين السعوديين والأجانب في الحصول على جولة سياحية حسب الموقع المرغوب زيارته، إذ إن هناك ٣ أنواع من الإرشاد وهي ” عام، منطقة، محلي ” .