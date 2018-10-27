النرويج تعتزم زيادة إستثمارتها بالمملكة إلى الضعفين خلال بضعة أشهر

الرياض(صدى):

أعلنت الحكومة النرويجية عن زيادة إستثمارات صندوق ثرواتها السيادي في المملكة إلى الضعفين فور إدراج الأخيرة على المؤشر المرجعي الخاص بالصندوق بعد أشهر قليلة من الآن حيث يملك الصندوق النرويجي أصولا سعودية بقيمة ” 824.82 مليون دولار ” حتى الأن .

يأتي ذلك في وقت اتجهت فيه بوصلة الاستثمار العالمي إلى العاصمة الرياض خلال انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار حيث بلغت حصيلة الاتفاقيات المعلنة نحو 60 مليار دولار .

كما شهدت المبادرة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اليوم الأول والثاني والثالث من فعاليات ” منتدى مستقبل الاستثمار ” حيث وقعت فيه ” أرامكو السعودية ” 15 مذكرة تفاهم في عدة مجالات تعاونية واستراتيجية، بقيمة 34 مليار دولار.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن توقيعها مجموعة من مذكرات التفاهم بقيمة 3.7 مليار دولار في قطاعي الإسكان والبناء وذلك إتساقاً مع ” رؤية المملكة 2030 ” .