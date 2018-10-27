بالصور.. نيسان تحول تيتان XD إلى سيارة إسعاف

طوكيو(صدى):

تعمد نيسان كل فترة على مفاجأتنا بتعديل وإضافة مواصفات لسياراتها وتوجيهها لخدمة العامة.

إذ قدمت الصانعة اليابانية سيارة إسعاف جديدة في معرض ميامي للسيارات في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، تحت إسم “ألتيميت سيرفس تيتان”، ومن المقرر توجيه السيارة لخدمة الصليب الأحمر في جنوب فلوريدا، وستوفر خدمات متعددة منها نقل مرضى الطوارئ ونقل الدم.

جهزت نيسان السيارة بالمعدات اللازمة لعملها كسيارة إسعاف، حيث حولت صندوق الأمتعة إلى سرير يناسب المرضى مع تزويدها بأجهزة الاسعافات الأولية ومولد كهرباء ومساحة تخزين الأدوية ومبرد لتخزين الدم.

السيارة مناسبة لقضاء وقت راحة عمال الإسعاف في الفواصل بين ورديات العمل، مع تزويدها بإنترنت لاسلكي “واي فاي” وألواح طاقة شمسية.

نيسان تيتان XD للإسعافات حصلت على مزايا أخرى مثل إطارات ومصدات مجهزة لكل التضاريس، خزان وقود بسعة 285 لتر، رافعة تساعد في جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض.