بالفيديو.. إنجراف سيارة شاب متهور في المياه بعد اقتحامه للسيول

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن اقتحام شاب متهور مياه السيول بأحد الأودية بسيارته ” شاص ” ؛ حيث جرفت المياه المندفعة السيارة؛ الأمر الذي اضطره إلى الخروج من كابينة القيادة والجلوس على سطحها لإنقاذ نفسه من الغرق.

ومن جانبه، ناشد الدفاع المدني الجميع بعدم الخروج والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا يُصابوا بالصعق الكهربائي.

وشدد الدفاع المدني، على عدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وذلك بعد تقرير لهيئة الأرصاد يشير إلى موجة من التقلبات الجوية على الرياض وعدد من المناطق.