بعدما أثار الجدل.. ” المركزي الإيراني ” يبرر سبب تسليمه الدولار من ” الثقوب  “

طهران(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عن ثقوب جدار مبنى قديم في مدينة النجف في العراق استخدمه البنك المركزي الإيراني لتسليم العملة الأجنبية لزوار مراسم ” الأربعين ” .

وأثارت الصور موجة من الجدل الواسع ما دفع البنك المركزي الإيراني، اليوم السبت، لإصدار بيان يوضح فيه أن السلطات العراقية رفضت تسليمهم مبنى كان من المقرر الاستقرار فيه لـ ” أسباب أمنية ” ، ما اضطر البنك المركزي الإيراني إلى تأجير مبنى قديم جعل فيه ثقوبا للتواصل من الزبائن والزوار.

وأبان البنك المركزي الإيراني أنه كان من المقرر تسليم العملة لزوار مراسم ” الأربعين ” في فروع البنك في فنادق مدينة النجف، لكن السلطات العراقية أغلقت هذه الفروع لأسباب وصفها البنك المركزي الإيراني بـ ” الأمنية ” .

وتابع أنه قام بتأجير أماكن أخرى مناسبة لكن لم تسمح السلطات العراقية أيضا بالعمل فيها، وهو ما يشير إلى خلاف بين مسؤولي البلدين في قضية نقل العملات_ الأجنبية خوفا من استقلالها للالتفاف على العقوبات الأميركية، حيث أعلنت الحكومة الجديدة في بغداد أنها ستراعي مصالح العراق في قضية العقوبات الأميركية ضد طهران.