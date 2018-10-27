الجبير: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

المنامة(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، السبت، إن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، داعيا نفسه إلى التصدي لأنشطتها في المنطقة.

جاء ذلك في خلال مؤتمر صحفي على هامش حوار المنامة الأمني في البحرين، أكد فيه على أن الدور الإيراني في المنطقة تم تحجيمه، وسيتم تحجيمه بشكل أكبر، في ظل استمرار التدخلات الإيرانية بالمنطقة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة استراتيجية، وقال إن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة ” حديدية ” .

وأضاف أن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقلانية وواقعية، وهذا شيء ندعمه جميعا في الخليج ” ، مشيرا إلى أن المملكة ” مرت بأوقات صعبة مع إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما ” .