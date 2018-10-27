شتيغن يعترف برغبته السابقة في مغادرة برشلونة

ماجد محمد(صدى):

اعترف حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، الألماني مارك أندريه تير شتيغن، بأنه كان يفكر في الرحيل عن فريقه بنادي برشلونة من قبل، رغم تعقيد الموقف له بسبب رغبته في خوض جميع المباريات ومعايشته لمواقف مختلفة .

ووفقاً لصحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الإسبانية تطرق ” مارك ” للمنافسة مع كلاوديو برافو معترفاً بصعوبتها مما دفعه للتفكير في مغادرة النادي بينما كانت الإدارة تؤكد ثقتها فيه .

وأضاف بعد انتهاء موسمين لعب مع كلاوديو برافو ، ظهر الحل، حيث قام النادي ببيع برافو، قائلاً ” بالطبع كان الأمر في صالحي ” .

وحول تأقلمه مع النادي الكاتالوني، عبر مارك عن إعجابه بطريقة لعب البارسا حيث إندمج سريعاً مع المدينة واللغة وتروق له مساعدتهم لإيجاد كلمة ما أو تعبير يريد استخدامها .”