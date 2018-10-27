شاهد: بعد نشره صورة خاصة .. لوفرين يسخر من محمد صلاح والأخير يرد

نواف السالم(صدى):

نشر المدافع الكرواتي لوفرين زميل النجم المصري محمد صلاح في فريق ليفربول صورة للأخيرعلى موقع انستغرام كانت تهدف للسخرية فيما أثارت دفاع المتابعين .

وكانت الصورة للنجم المصري بدون قميص وعلق عليها لوفرين قائلاً :”لقد قلت له أن ينتظر ولا ينشر صورة لجسده، الذي يحتوي على ثلاثة في المائة من الدهون”، مضيفاً :”لقد كنت قريباً جداً…فأنا خلفك بعشرين شهراً فقط، لكني لن أستسلم تدريبات ليلية متأخرة واصل يا ديان”

وكان محمد صلاح قد نشر صورته وهونازع قميصه بعد الفوز على النجم الأحمر الصربي 4-0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منها هدفين شخصيين له، وكتب بجوار الصورة “نصف قرن من الأهداف لصالح الحمر”، يقصد بذلك بلوغه الهدف الخمسين بقميص ليفربول.

فيما لم يتأخر رد النجم المصري كثيراً على صديقه لوفرين، حيث أجابه مازحاً “أنت قريب جداً يا أخي، واصل عملك الشاق “