برشلونة يسعى للانتصار على الريال في كامب نو

نواف السالم(صدى):

تجرى مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو غداً الأحد.

ويسعى برشلونة للانتصار على الريال في كامب نو، بعدما فشل في تحقيق الفوز على أرضه بالكلاسيكو منذ مارس 2015.

ويحتضن ملعب كامب نو، معقل برشلونة، 80 مباراة كلاسيكو بين الغريمين، وكان شاهداً على إحراز 231 هدفاً في المواجهة الأهم عالمياً على مستوى الأندية.

ويأتي الانتصار الأكبر للفريق الكاتالوني على أرضه بخماسية نظيفة قبل 8 سنوات، تكراراً للنتيجة التي انتهت بها موقعة يناير (كانون الثاني) 1994، عندما أكرم “ البلوغرانا ” ضيفه “ الملكي ” بخماسية نظيفة أيضاً على كامب نو.

وأحرز برشلونة 136 هدفاً في مرمى الريال، في تاريخ مواجهاته مع “الملكي” على كامب نو، بينما استقبلت شباكه 95 هدفاً.

وحقق الميرنغي الفوز على أصحاب الأرض 21 مرة، وهو نصف عدد انتصارات أبناء كاتالونيا (42 مرة)، وتعادلا في 17 مناسبة، على الملعب ذاته.

وعلى صعيد آخر، تلقى البارسا خسارة مؤلمة هي الأكبر بين جماهيره، عندما سقط بنتيجة 1-5، أمام النادي العاصمي، في يناير (كانون الثاني) 1963.