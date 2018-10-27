بالفيديو.. علامات الإصابة بحساسية الحليب البقري وطرق العلاج

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة فداء غرابلي طبيبة أطفال وحديثي الولادة ، أنه يصاب الأطفال بأنواع عديدة من الأمراض، ومنها حساسية الحليب البقري، والتي قد لا تكتشف الأم إصابة طفلها بهذه الحساسية.

واستعرضت دكتورة فداء خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” دنيا يادنيا ” أهم علامات الإصابة بحساسية الحليب البقري، وطرق العلاج منها.

وأضافت ، إن حساسية الحليب تٌعني وجود أعراض الحساسية لمكونات الحليب ، والخاصة بأعراض الجهاز الهضمي والتنفسي .

وتابعت ، ومن الأعراض الأولية ، اعراض خاصة بالتحسس بالجلد ، وأعراض الجهاز الهضمي منها المغص عند الأطفال وإسهال ، وإصابات بالجهاز التنفسي العلوي ، ويتخلص الأطفال من حساسية الألبان بعد أن يتم عامه الأول ، وهناك من يتخلص منها بعد عامه الثالث أو السادس .