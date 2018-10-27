بالصور.. الكشف عن رنج روفر فيلار SVR أثناء اختبارها بقوة 550 حصان

أميرة خالد(صدى):

تستمر لاندروفر في تطوير رنج روفر فيلار SVR، إذ رصدتها للتو عدستنا التجسسية في بريطانيا مع تمويهات كثيفة ومظهر شرس.

سيستخدم الموديل عالي الأداء محرك سوبر 5 لتر 8 سلندر قوة 550 حصان، ونظراً لحجمها الصغير، متوقع أن تكون فيلار SVR أعلى سرعة من شقيقتها الكبيرة رنج روفر سبورت SVR التي لديها ذات المحرك.

خارجية رنج روفر فيلار SVR ستتميز بلمسات عدوانية، ذلك يتضمنه مصد أمامي جديد، فتحات تهوية أكبر، عتبات جانبية أعرض، مصد خلفي يحتوي مشتت هواء، جناح خلفي، عادم رباعي، عجلات أكبر بتصميم أكثر تفرّداً.

مقصورة فيلار عالية التقنية مقرر اكتسابها جلود وألكانتارا أكثر فخامة مع مقاعد رياضية، مع استخدام مواد تخفف الوزن بضعة كيلوجرامات.

سيتميز الشاصيه بتعليق هوائي محدّث بإعدادات للأداء، كما متوقع منح فيلار SVR مزيد من القدرات على الطرق وعرة لمنافسة مرسيدس GLC 63 AMG والفا روميو ستيلفيو كوادريفوجليو.

هذا ومقرر قيام لاندروفر تدشين رنج روفر فيلار SVR الجديدة في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة، ربما في يناير 2019 بمعرض ديترويت للسيارات، على أن تطرح بالأسواق نهاية العام نفسه.