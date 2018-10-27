” شاهيني ” تفتح باب التوظيف في الرياض والمدينة وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مجموعة شاهيني ” المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين من حملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2018م، وحتى 23 ديسمبر 2018م .

وتتنوع الوظائف بين مشرف مستودع ” فرع الرياض ” ، فني ميكانيكي ” جدة ” ، منسق أسطول عدد ” 3 ” وظائف بفرع المدينة المنورة ، وأخصائي أول إكتساب مواهب بفرع جدة .

وأشارت الشركة إلى الرابط التالي للتقديم ومعرفة التفاصيل :هنا