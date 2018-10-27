وظائف شاغرة بمنظمة الأمم المتحدة في 3 عواصم.. التفاصيل وطريقة التقديم

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين، للعمل لدى منظمة الأمم المتحدة في كل من جنيف، وبروكسيل، وبيروت.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن الوظائف المتاحة هي على النحو التالي: وظيفة شاغرة في مجال حقوق الإنسان (جنيف) بمسمى: “Associate Expert in human Rights – Geneva”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى وجود وظيفة شاغرة في مجال حقوق الإنسان (بيروت) بمسمى: “Associate Expert in human Rights- Beirut”، بالإضافة إلى وظيفة شاغرة في مجال حقوق الإنسان (جنيف) بمسمى: “JPO in Human Rights- Geneva”.

كما توجد أيضا وظيفة شاغرة في مجال حقوق الإنسان (بروكسل) بمسمى: “JPO in Human Rights- Brussels”، إضافة إلى توفر وظيفة شاغرة في فرع معاهدات حقوق الإنسان (جنيف) بمسمى: “JPO in Human Rights- Human Rights Treaties Branch، OHCHR- Geneva”.

وعن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا