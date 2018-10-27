الأردن تكشف مزاعم علاج بعض مصابي البحر الميت بإسرائيل

عمان(صدى):

كشفت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، حقيقة معلومات تداولتها وسائل إعلام، لتلقي بعض المصابين بحادث البحر الميت العلاج في إسرائيل؛ قائلةً أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وذلك بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم الأزرعي.

وأوضح ” الأزرعي ” قائلًا أن: ” جميع الإصابات التي تم إخلاؤها جراء الحادث تلقت العلاج في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة ” ، مضيفًا: ” لم تكن هناك حاجة لتحويل أي حالات إلى جهات طبية أخرى داخل أو خارج المملكة. ”

وأشار متحدث الصحة الأردنية إلى أن أغلب الإصابات غادرت، باستثناء 6 حالات لا تزال قيد العلاج، متابعًا: ” المستشفيات الأردنية وقطاعنا الطبي يمتلك إمكانات كبيرة، ويستطيع التعامل مع مثل هذه الحوادث بكل كفاءة واقتدار. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه توفي 21 شخصًا على الأقل معظمهم طلبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا، بعد سيول ضربت منطقة قرب البحر الميت تسببت بها أمطار غزيرة مفاجئة، الخميس؛ فيما تم إنقاذ 37 شخصًا في عملية كبيرة شاركت فيها طائرات هليكوبتر وقوات الجيش.