برشلونة يتغلب على ريال مدريد في القيمة السوقية للاعبين

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن القيمة السوقية للاعبي برشلونة وريال مدريد تقدر بأكثر من ملياري يورو؛ حيث تصل قيمة لاعبي الفريق الكتالوني التي تصل إلى 1.143 مليار يورو، تزيد بمقدار 174 مليون يورو على نظرائهم في الفريق الملكي ” 969 مليون يورو ” .

وساهم ليونيل ميسي ” 180 مليون يورو ” الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة، وفيليبي كوتينيو ” 120 مليون يورو ” في ترجيح كفة برشلونة؛ بينما أعلى قيمة تسويقية للاعب لدى بطل أوروبا هي 90 مليون يورو للويلزي جاريث بيل.

ومن الجدير بالذكر، أنه يستعد ملعب ” كامب نو ” لاستضافة قمة الدوري الإسباني في المرحلة العاشرة، بين برشلونة المتصدر برصيد 18 نقطة، وريال مدريد المتعثر في المركز السابع وله 14 نقطة.