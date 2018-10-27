306 وظائف شاغرة للجنسين في 10 شركات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت غرفة الرياض باب التقديم على 306 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء من حملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات وذلك لدى 10 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض .

وأوضحت الغرفة في بيانها أن أبرز الشركات هي : الشركة العربية للبلاط المحدودة- آرتك ، و لاند مارك العربية والشركة السعودية جواهر ، ومؤسسة ركن سانية ، ودكتور كيف القابضة ، وأبراج الخليج للسيارات وأسمنت اليمامة ، وغيرها من مختلف المجالات .

وتتنوع الوظائف بين موظف أمن وسلامة ،و مد ير معرض ، ومساعد مدير معرض ،مقدم خدمة ومحاسبين وسائقين وغيرها .

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات يمكن الدخول على الرابط التالي :http://www.riyadhchamber.com