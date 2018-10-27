أمانة الرياض توجّه رسائل إرشادية لأصحاب المنشآت ضمن مبادرة إجادة

سعيد العجل(صدى):

وجهت أمانة منطقة الرياض رسائل توعوية وإرشادية لأصحاب المنشآت داخل نطاق العاصمة ضمن مبادرتها الوطنية (إجادة) الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض وذلك عبر شراكة فيما بين الأمانة وشركة علم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض في رسائلها الأهداف المرجوة من تنفيذ مبادرة (إجادة)، وأكدت كذلك على أهمية التزام صاحب المنشأة بإبراز رخصة البلدية وتثبيتها في مكان ظاهر داخل منشأته، وضرورة تحديث بيانات المنشآت عبر بوابة الأمانة الإلكترونية.

وأشارت الأمانة إلى أن المبادرة سيكون لها – بمشيئة الله- انعكاسات إيجابية على صورة المنشأت وجودة خدماتها المقدمة لزبائنها، وسيعمل فريق إجادة على مساعدة صاحب المنشأة في رفع التزام منشأته بالاشتراطات البلدية، مبينة أنه من حقه التحقق من هوية مراقبي ومفتشي (إجادة) عند قيامهم بزيارة لمنشأته، إذ أن جميعهم يحملون هوية رسمية وملتزمون بالزي الرسمي أثناء أداء عملهم.

وأكدت أمانة الرياض أنه بإمكان صاحب المنشأة الاطلاع على التوثيق المصور للمخالفات المسجلة عليه عبر رسالة نصية تصله على رقم الجوال المدون في الرخصة، كما يمكنه الاعتراض والاستفسار عنها عبر بوابة الأمانة الإلكترونية (هنا)، أو الهاتف المجاني: ٩٢٠٠٣٣٩٥٤، أو الزيارة المباشرة، مثمنة مبادرة أصحاب المنشآت في تحديث بيانتهم والتعاون مع فريق (إجادة)، لتجويد الخدمات من أجل رقي مجتمع مدينة الرياض.

يُذكر أن (إجادة) هي مبادرة تأتي في إطار مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتحول البلدي الهادفة إلى تطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة البلدية، وتعد مشروعًا وطنيًا رياديًا يهدف لرفع التزام المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية بالضوابط والاشتراطات النظامية.