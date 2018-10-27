فتاة تذهب للملهى فتقع ضحية لإغتصاب جماعي

برلين(صدى):

اعتقلت السلطات الألمانية مجموعة من الشبان السوريين بينهم ألماني واحد، بعد قيامهم بالتناوب على إغتصاب فتاة ألمانية أمام ملهى ليلي.

ووفقاً لصحيفة (بيلد) الألمانية قام شاباً سورياً عمره 21 عاماً وصل إلى ألمانيا عام 2014 ، بإغتصاب الشابة أمام ملهى ليلي بين الأشجار، ثم قام بدعوة أصدقائه للتناوب على الاعتداء عليها جنسياً.

وكانت الفتاة الضحية البالغة من العمر 18 عام كانت ذاهبة لحضور حفل لموسيقى “التكنو” في مدينة فرايبورغ الألمانية.

إلا أن الفتاة انتهت ليلتها كضحية لاعتداء جماعي من ثمانية شبان أمام الملهى الذي أقيم فيه الحفل في 14 تشرين الأول الجاري، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

وتعتقد الشرطة أن الضحية لم تتمكن من الدفاع عن نفسها بسبب وقوعها تحت تأثير مخدر قد يكون دُسّ في مشروبها أثناء الحفلة ، ولا تزال التحقيقات جارية .