فتاة تذهب للملهى فتقع ضحية لإغتصاب جماعي
اعتقلت السلطات الألمانية مجموعة من الشبان السوريين بينهم ألماني واحد، بعد قيامهم بالتناوب على إغتصاب فتاة ألمانية أمام ملهى ليلي.
ووفقاً لصحيفة (بيلد) الألمانية قام شاباً سورياً عمره 21 عاماً وصل إلى ألمانيا عام 2014 ، بإغتصاب الشابة أمام ملهى ليلي بين الأشجار، ثم قام بدعوة أصدقائه للتناوب على الاعتداء عليها جنسياً.
وكانت الفتاة الضحية البالغة من العمر 18 عام كانت ذاهبة لحضور حفل لموسيقى “التكنو” في مدينة فرايبورغ الألمانية.
إلا أن الفتاة انتهت ليلتها كضحية لاعتداء جماعي من ثمانية شبان أمام الملهى الذي أقيم فيه الحفل في 14 تشرين الأول الجاري، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.
وتعتقد الشرطة أن الضحية لم تتمكن من الدفاع عن نفسها بسبب وقوعها تحت تأثير مخدر قد يكون دُسّ في مشروبها أثناء الحفلة ، ولا تزال التحقيقات جارية .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4834 ] نشر منذ 57 دقيقة
سبحان الله بعض الناس اذا حل في ديره افسد البلد واحرق الاخضر واليابس -ومن على شاكلتهم كثير-الا من رحم ربي-
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2212 ] نشر منذ 52 دقيقة
ونتي رايحة الملهى مالك نية تدفعي فاتورة
دفعتيها ثمانية اضعاف
كويس لو كان عشرة كان ليلة انس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33599 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يخيبهم أفسدوا في كل ديره وصلوها
فهد[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذا الشعب غير مجدي فيه
إلا النار والحديد
إلا من رحم الله منهم وهم قلة لاتذكر
والكل يذكر سطوح عمارة السارية
بجدة في بداية خراب سوريا