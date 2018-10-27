كانتونا يشن هجوما حادا على مورينيو بسبب الشياطين الحمر

نواف السالم(صدى):

شن إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد هجوما حادا على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يراه شخصاً غير مناسباً لقيادة الشياطين الحمر بسبب الطريقة التي يلعب بها، قائلا: ” أنا أعاني عندما أرى فريقي المفضل يلعب بهذه الطريقة، وأعاني أكثر عندما أرى مانشستر سيتي يلعب بشكل رائع ”.

وأوضح كانتونا أنه يعاني عندما يشاهد مانشستر يونايتد يلعب بطريقة سيئة بسبب فلسفة مورينيو الدفاعية، في الوقت الذي يقدم فيها مانشستر سيتي أداء رائع تحت قيادة بيب غوارديولا.

ووصف كانتونا علاقة مورينيو مع مانشستر يونايتد بـ ” إنها علاقة تشبه رجلاً غير مناسب مع مرأة مناسبة”، مواصلا هجومه على مورينيو: ” المسألة تتعلق بالطريقة، يمكن أن تخسر مباريات لكن على الأقل يمكنك المغامرة ” .