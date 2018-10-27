التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأشارت الشركة إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: أخصائي أول- التخطيط (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، ومدير مكافحة الحريق (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحرائق، أو الهندسة العامة)، ومشغل لوحة تحكم (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأضافت أن من الشواغر لديها، محلل- التسويق (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الصناعية)، وممثل أعمال البوليمرات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الصناعية).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم بدأ من تاريخ 23 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:هنا