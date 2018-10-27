رسالة أم لطفلها الغريق في سيول البحر الميت تبكي رواد التواصل الإجتماعي
أثارت رسالة نشرتها أم مكلومة في أحد الأطفال ضحايا الحافلة المدرسية، التي أغرقتها السيول في منطقة البحر الميت بالأردن، تعاطف وتأثر رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نعت ولدها بكلمات هزت القلوب .
ووصفت الأم بكلماتها القليلة عمق حزنها وإنتظارها لولدها ووعدها له بعدم الصراخ فيه إن ترك شنطته المدرسية في وسط الدار، لتنهال عليها التعليقات بالدعاء بالصبر والسلوان .
وكانت السيول قد إجتاحت منطقة البحر الميت بالأردن لتسفرعن وفاة 20 شخصاً
وإصابة وفقدان العشرات معظمهم من الأطفال .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2212 ] نشر منذ 49 دقيقة
انا لله وانا الية راجعون
الله يحبر كسرها في عظيم مصابها
ويلهمها هي وجميع اخواننا الاردنيين الصبر على هول الفاجعة
فالله ما اخذ ولة وما اعطى وكل شي عندة بمقدار