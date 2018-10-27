أماني الغامدي(صدى):

كشف خبراء عن الطريقة الصحيحة لقلي البيض وعدم التصاقه بالمقلاة وحدوث تلك المشكلة المعتادة، لافتين إلى أن الحل هو اللجوء إلى ورق الفرن الذي يستخدم في الطهي.

وأوضح الخبراء، أنه يتوجب على من يقلي البيض أن يضع قطعة من هذا الورق في مقلاة على حرارة معتدلة، وعند وضع هذه القطعة من الورق، تُذاب قطعة من الزبدة ثم تسكب البيضة كي تُطبخ دون التصاق، لكن المهم في هذه العملية هو التمهل والحرص على الحرارة غير المرتفعة.

وفي السياق نفسه، أشاروا إلى أنه لضمان بيضة مقلية على نحو جيد، يجدر بمن يطبخ أن يضع غطاءً فوق المقلاة لأن من شأن هذا أن يبقي الحرارة اللازمة ولا يبددها في الهواء.