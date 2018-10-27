أعراض وطرق عدوى شلل الأطفال

أماني الغامدي(صدى):

يعد شلل الأطفال أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي يتعرض لها عدد كبير من الأطفال بسبب الإهمال من الأمهات وعدم درايتهن للأمر في تحصين أطفالهن.

ويؤثر شلل الأطفال ، على الأعصاب ويؤدى إلى إصابتها بالشلل، نرصد لكم أعراض المرض وطرق العدوى.

الأعراض:

١- التقيؤ

٢- الصداع

٣- ألم في الأطراف

٤- التعب

٥- تصلب الرقبة

طرق انتقال العدوى:

١-تناول طعام ملوث .

٢- التواصل بالشكل المباشر مع الشخص المٌصاب .

٣- استخدام أدوات ملوثة بالفيروس .

٤- التعرض إلى الرذاذ أو فضلات المٌصاب .

طرق الوقاية:

الحل الوحيد للوقاية من الإصابة بالمرض تحصين الجسم بالتسعينات الخاصة لمنع التعرض إلى المشكلة.