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أعراض وطرق عدوى شلل الأطفال

أعراض وطرق عدوى شلل الأطفال
أماني الغامدي(صدى):

يعد شلل الأطفال أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي يتعرض لها عدد كبير من الأطفال بسبب الإهمال من الأمهات وعدم درايتهن للأمر في تحصين أطفالهن.

ويؤثر شلل الأطفال ، على الأعصاب ويؤدى إلى إصابتها بالشلل، نرصد لكم أعراض المرض وطرق العدوى.

الأعراض:

١- التقيؤ

٢- الصداع

٣- ألم في الأطراف

٤- التعب

٥- تصلب الرقبة

طرق انتقال العدوى:

١-تناول طعام ملوث .

٢- التواصل بالشكل المباشر مع الشخص المٌصاب .

٣- استخدام أدوات ملوثة بالفيروس .

٤- التعرض إلى الرذاذ أو فضلات المٌصاب .

طرق الوقاية:
الحل الوحيد للوقاية من الإصابة بالمرض تحصين الجسم بالتسعينات الخاصة لمنع التعرض إلى المشكلة.


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