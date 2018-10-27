أعراض وطرق عدوى شلل الأطفال
يعد شلل الأطفال أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي يتعرض لها عدد كبير من الأطفال بسبب الإهمال من الأمهات وعدم درايتهن للأمر في تحصين أطفالهن.
ويؤثر شلل الأطفال ، على الأعصاب ويؤدى إلى إصابتها بالشلل، نرصد لكم أعراض المرض وطرق العدوى.
الأعراض:
١- التقيؤ
٢- الصداع
٣- ألم في الأطراف
٤- التعب
٥- تصلب الرقبة
طرق انتقال العدوى:
١-تناول طعام ملوث .
٢- التواصل بالشكل المباشر مع الشخص المٌصاب .
٣- استخدام أدوات ملوثة بالفيروس .
٤- التعرض إلى الرذاذ أو فضلات المٌصاب .
طرق الوقاية:
الحل الوحيد للوقاية من الإصابة بالمرض تحصين الجسم بالتسعينات الخاصة لمنع التعرض إلى المشكلة.
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