هروب 9 ملايين مستخدم من تويتر خلال ثلاثة أشهر

وكالات(صدى):

على الرغم من تسجيل شركة ” تويتر ” أكبر إنخفاض ربع سنوي في تاريخها فيما يخص عدد المستخدمين النشطاء شهرياً إلا أنها تمكنت من تحقيق أعلى إيرادات خلال نفس الربع .

وتفصيلاُ تراجع عدد المستخدمين النشطاء إلى 326 مليون مستخدم شهرياً خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، بفارق 9 ملايين مستخدم بالمقارنة بالربع الأخير البالغ 335 مليون مستخدم نشط شهرياً.

يأتي ذلك بالتزامن مع تخليص منصتها من المحتوى غير المرغوب فيه وروبوتات الدردشة الكتابية .

من ناحية أخرى إرتفعت إيرادات ” تويتر ” بنسبة 29% بقيمة 758 مليون دولار خلال نفس الربع منها إيرادات إعلانات بقيمة 650 مليون دولار .

من جهته، قال الرئيس التنفيذي، جاك دورسي، أن النتائج القوية تثبت لهذا الربع أننا نستطيع تحديد أولويات صحة تويتر وتطوير المنصة فيما يزيد عددد المستخدمين بالتدريج على المدى الطويل “.