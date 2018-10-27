الكشف عن موعد بدء تشغيل المواقع التجارية بقطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير المرحلة الثانية في مشروع قطار الحرمين السريع محمد فلاتة، اليوم السبت، موعد بدء تشغيل المواقع التجارية في محطات قطار الحرمين السريع كالمطاعم والمقاهي.

وقال ” فلاتة ” أنه سيكون قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أنه في إطار استكمال أعمال مشروع قطار الحرمين السريع، يتوقع تسلم محطة قطار الحرمين في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وانضمامها للمشروع قبل نهاية العام الجاري.

وفي السياق نفسه، أكد ” فلاتة ” أن المحطات ستكون مثل المراكز التجارية يوجد بها كل ما يلزم المواطنين والمقيمين، وأنها لن تكون مقتصرة على المسافرين بل شرائح كبيرة من الزائرين الراغبين في مواقع للتنزه أو التسوق.