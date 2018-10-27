بالفيديو.. قطة تأكل من آنية الطعام الخاصة بالزبائن في مطعم بمحايل

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو ” قطة ” تأكل من آنية الطعام الخاصة بالزبائن في مطعم بمحايل.

وقال موثق الفيديو إنه عندما دخل المطعم فوجئ بوجود القطة تأكل من متبقي الطعام الذي تركه الزبائن، كما أنه لاحظ أن العاملين بالمطعم غير مكترثين لذلك، الأمر الذي دفعه لتصوير الواقعة والإبلاغ عنها.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ما جعلهم يطالبون الأجهزة المختصة بتوقيع عقوبة صارمة على مالك المطعم.

وقامت بلدية محايل عسير بإغلاق المطعم بعد تداول مقطع للقطة التي ظهرت وهي تأكل من آنية الطعام الخاصة بالزبائن، كما أن البلدية سجلت المخالفة عقب تلقيها البلاغ ثم قامت بإغلاق المطعم، استعدادا لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المعتمدة بحق المطعم.