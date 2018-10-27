محبو إليسا يهنئونها بعيد ميلادها الـ 48

أماني الغامدي(صدى):

حرص جمهور الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم السبت، على مشاركتها عيد ميلادها الـ 48 بعبارات مليئة بالحب والاعجاب بها.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا بعنوان ” سنة حلوة يا إليسا ” ؛ حيث حملت رسائل المعايدة، غزلاً من الجمهور فى إليسا، وجاءت التهاني على غرار: ” كل سنة وأنت طيبة يا جميلة أكتوبر، عيد ميلاد سعيد يا ملكة الإحساس. ”

ومن الجدير بالذكر، أن إليسا أو إليسار زكريا خوري مغنية لبنانية من أم سورية، ظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب، الذي كان أكثر الألبومات مبيعًا في ذلك الوقت.