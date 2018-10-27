مدني الرياض ينبه بأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية

سعيد العجل(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تقرير من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة تشير لتوقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة التي تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدد من المناطق منها منطقة الرياض ابتداءا من اليوم السبت .

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه و التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشيت الانزلاق، والبعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، متمنيتا للجميع السلامة.