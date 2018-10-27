منح أعلى وسام شجاعة لكلب فارق الحياة

كانبرا(صدى):

استطاع كلب استرالي أن يحصل على ” وسام ديكن ” للشجاعة الخاص بالحيوانات ، والذي يعادل ” صليب فيكتوريا ” ، وهو أعلى وسام عسكري بريطاني، يُمنح للجنود.

ومنح الكلب ” كوجا ” الذي كان يعمل ضمن صفوف القوات الأسترالية في أفغانستان، بعد وفاته حيث ساعد في إنقاذ دورية بعدما أشار إلى وجود شخص ما يبدو أنه نصب كمينا لها، إلا ان هذا الشخص أطلق الرصاص على ” كوجا ” وفر هارباً .

جدير بالذكر أن وسام الشجاعة منح للمرة الأولى لاثنين من الحمام الزاجل أثناء الحرب العالمية الثانية، ومُنح ” كوجا ” الثاني.