امرأة تضبط زوجها مع زوجة البواب داخل الأسانسير.. وردة فعلها كانت صادمة

القاهرة(صدى):

طلبت زوجة مصرية الخلع من زوجها بعدما ضبطته مع زوجة البواب داخل الأسانسير، وجاء ذلك عقب زواج استمر 4 سنوات.

وتعود الواقعة إلى تغير سلوك الزوج مع زوجته ما جعل الشك يراودها طوال الوقت وحاولت معرفة سبب ذلك ولكنه كان دائما يرفض التحدث، حيث كان يرجع المنزل على النوم ولم يلاعب ابنه أيضا.

ونشبت مشادات كثيرة بين الزوجين مما دفع الزوجة لترك المنزل والانتقال للعيش في منزل والده، وباتت تراقبه عن بعد خلال فترة تواجده في العمل، وعندما شاهدته يتحدث مع زميلاته؛ وبعد تدخل أسرته وعودتها للمنزل تحدثت فقال هؤلاء زمايلي في الشغل وبكلمهم عادي.

وفي ذات يوم، ضبطت الزوجة زوجها مع زوجة البواب داخل الأسانسير، قائلة: ” شفته طالع مع مراة البواب في الأسانسير ” ، بدت عليهما علامات الريبة وعندما عنفتهما صفعني على وجهي، فطالبته بتطليقي إلا أنه رفض، وبعد فترة من الإقامة في منزل والدي، ورفضه تطليقي توجهت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لإقامة دعوى خلع “.