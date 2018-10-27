” الزعاق ” : رياح ناهضة مدهونة ببرودة على بعض مناطق المملكة
أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، على وجود رياح ناهضة مدهونة ببرودة ومثيرة للغبار والأتربة على بعض مناطق المملكة.
وأوضح ” الزعاق ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” اليوم السبت: رياح ناهضة مدهونة ببرودة ومثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على شمال وشمال شرق السعودية. ”
وأضاف أن الحالة تشمل: ” تبوك، وطريف، ورفحاء، وعرعر، والحفر، والحفجي، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض.. وعلى الكشاته وسالكي الطرق التنبه لذلك. “
رااايق[ عدد التعليقات: 5772 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله **
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بس أعجبتني ( مدهونة ببرودة ) ** رياح ناهضة مدهونة ببرودة * ههههه *(^_^)***