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” الزعاق ” : رياح ناهضة مدهونة ببرودة على بعض مناطق المملكة

” الزعاق ” : رياح ناهضة مدهونة ببرودة على بعض مناطق المملكة
نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، على وجود رياح ناهضة مدهونة ببرودة ومثيرة للغبار والأتربة على بعض مناطق المملكة.

وأوضح ” الزعاق ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” اليوم السبت: رياح ناهضة مدهونة ببرودة ومثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على شمال وشمال شرق السعودية. ”

وأضاف أن الحالة تشمل: ” تبوك، وطريف، ورفحاء، وعرعر، والحفر، والحفجي، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض.. وعلى الكشاته وسالكي الطرق التنبه لذلك. “


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5772 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله **
*
بس أعجبتني ( مدهونة ببرودة ) ** رياح ناهضة مدهونة ببرودة * ههههه *(^_^)***

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