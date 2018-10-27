” الزعاق ” : رياح ناهضة مدهونة ببرودة على بعض مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، على وجود رياح ناهضة مدهونة ببرودة ومثيرة للغبار والأتربة على بعض مناطق المملكة.

وأوضح ” الزعاق ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” اليوم السبت: رياح ناهضة مدهونة ببرودة ومثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على شمال وشمال شرق السعودية. ”

وأضاف أن الحالة تشمل: ” تبوك، وطريف، ورفحاء، وعرعر، والحفر، والحفجي، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض.. وعلى الكشاته وسالكي الطرق التنبه لذلك. “