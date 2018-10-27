نجوم الفن والغناء يواسون الشعب الأردني في ضحايا البحر الميت

أماني الغامدي(صدى):

أعرب عدد من أبرز النجوم العرب على الساحة الفنية عن حزنهم الشديد على المتوفين من الاطفال الذين راحوا ضحية سيول البحر الميت، وتقدموا بواجب العزاء للشعب الأردني في مصابهم الأليم.

وعبرت الفنانة نانسي عجرم عن حزنها بعدما وصلتها الأنباء عن الحادث وقالت: ” قلبي معهم وصلواتي مع أحبائهم ” ، مضيفة عبر تويتر، أن جميع الكلمات لا يمكن أن تعبر أو تواسي أهالي الأطفال، وقالت: ” الله يرحمهم جميعا ويصبر قلوبكم ” .

من جانبه، حرص الفنان أحمد السقا على الدعاء للضحايا وذويهم، وقال: ” اللهم ارحم الاموات وانثرعلى قلوب أهلهم بردا وصبرا وسلاما ” .

أما الفنانة سيرين عبدالنور فقالت ” الله يرحمهم ويرحم اطفال العالم ويصبر كل أم وكل اب على هذه المصيبة ” .

الفنانة السورية كنده علوش بدرها تقدمت بالعزاء لجميع الاردنيين وقالت: ” حادث مؤلم ومصاب عظيم كل العذاء للشعب الاردني الشقيق”.

وقالت الفنانة الاماراتية أحلام في عزائها : ” حزنت حزنا شديدا على الاطفال الله يصبر اهلهم ويجبر قلوبهم..الله يكون في عون المتضررين ” .

وتوفي ١٩ طفلا من المنتسبين لإحدى المدارس بعدما جرفتهم السيول التي ضربت منطقة البحر الميت قبل أيام.