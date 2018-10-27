5 نصائح ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تهتم الفتيات اللاتي يتبعن أنظمة الريجيم المختلفة بمعدلات حرق الدهون بالجسم، من حيث كلما كانت مرتفعة، كلما كانت عملية إنقاص الوزن تتم سريعا.

وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، أن هناك 5 نصائح تساعد في رفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وبالتالي يتم إنقاص الوزن في زمن قياسي .

ومن أهم هذه النصائح :

1- الإكثار من تناول البروتينات، لتحفيز نمو العضلات مما يساعد في حرق الدهون، ومن مصادر البروتين “البيض واللحوم والبقوليات والحليب”.

2- تنظيم مواعيد النوع والطعام حيث يجب النوم يوميا 8 ساعات، وذلك مبكرا والاستيقاظ مبكرا، مع عدم تأخير مواعيد الوجبات الرئيسية.

3- ممارسة الرياضة 5 مرات أسبوعيا، ويفضل الثبات على المشي لمدة ساعة يوميا، بجانب التمارين الرياضية مثل الكارديو.

4- تناول المشروبات التي تحفز الجسم على حرق الدهون مثل الشاي الأخضر والقهوة الخضراء والقرفة والزنجبيل.

5- الامتناع تماما عن الدهون والسكريات بجميع أنواعهم، والإكثار من إضافة التوابل للطعام، خاصة الحارة لأنها ترفع معدلات حرق الدهون.