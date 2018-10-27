مقتل عدة أشخاص في تفجير سيارة مفخخة وسط أفغانستان

كابول(صدى):

ذكر مسؤولون أن عدة أشخاص من بينهم رجال شرطة ومدنيون قتلوا صباح اليوم، في تفجير سيارة مفخخة بإقليم وردك وسط أفغانستان.

وقال عضو المجلس الإقليمي حاجي أحمد جعفري، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 20 آخرون على الأقل.

وأضاف أن السيارة التي كان يقودها مهاجم انتحاري انفجرت بالقرب من مركبة في مدخل قاعدة للشرطة بمدينة ميدان شهر عاصمة الإقليم، في الثامنة صباحًا (0330 بتوقيت جرينتش).

كما ذكر العضو في المجلس، خاواني سلطاني، أن تسعة أشخاص قتلوا بالهجوم.