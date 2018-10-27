إنفاق 66 مليار ريال لـ ” حسب المواطن ” و ” غلاء المعيشة ” خلال 10 أشهر
أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن إرتفاع قيمة الإنفاق على دفعات حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة إلى 66 مليار ريال خلال 10 أشهر هي عمر إنطلاقهما مقسمة إلى 24.9 مليار ريال لـ ” حساب المواطن و41.67 مليار ريال خاصة ببرنامج غلاء المعيشة .
وتفصيلاً فقد أطلقت الحكومة البرنامجين للتخفيف على أعباء المواطنين وحمايتهم من إجراءات الإصلاح الإقتصادي بالتزامن مع تنفيذ خطة الدولة الطموحة وفقاً للرؤية الإقتصادية رؤية 2030 .
ويصل المبلغ الشهري الذي تودعه الدوله وفقاً لبرنامج حساب المواطن حوالي 2.3 مليار ريال يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستفيد ويزيد المبلغ طردياً مع إضافة مستحقين جدد منذ بداية الإنطلاق .
فيما بلغت قيمة الإنفاق على بدل غلاء المعيشة نحو 41.67 مليار ريال لنحو عشرة أشهر تنتهي في يناير المقبل .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4815 ] نشر منذ 43 دقيقة
بدل غلاء المعيشه لايكفي سداد فواتير الكهرباء بعد الزيادات المرتفعه-ناهيك عن باقي المصروفات-لكن في الاول والاخير-الحمد لله رب العالمين-
alfahd42[ عدد التعليقات: 19391 ] نشر منذ 20 دقيقة
اقترح على الدولة تسديد 40 في الميه من فاتورة الكهرباء والماء من اللي راتبه اقل من عشرين الف و 60 في الميه من اللي راتبه اقل من عشرة
لان حساب المواطن لايشمل كثير من الناس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33583 ] نشر منذ 10 دقائق
طيب غلاء المعيشه قلتم سنه ويتوقف يعني. باقي شهرين ويبقى حساب المواطن
وحساب المواطن دعمه متفاوت بين كل شخص واخر
وشركة الكهرباء ما شاء الله مغطيه عن الجميع الى ما أخذه البانزين ومشتقاته وما اخذته الضريبه
اخذته فاتورة الكهرباء
يعني لو تحطون فاتوره مستقله بالزيادات احسن وتحددون السعر فيها مثال كل اسره. تدفع 200
اين كان عدد الاسره كثير والى قليل
وترجعون كل شي مثل ما كان من اسعار البانزين و الضريبه والكهرباء وخلاص كذا انتم والمواطن ترتاحون احسن من كذا المواطن ما يدري من فين تجيبه الفجعه كل ما عدت واحده قال يارب سترك من الي جايه
يعني اليد على القلب طوال الشهر ولا ياكلها الى الضعيف