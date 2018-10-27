إنفاق 66 مليار ريال لـ ” حسب المواطن ” و ” غلاء المعيشة ” خلال 10 أشهر

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن إرتفاع قيمة الإنفاق على دفعات حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة إلى 66 مليار ريال خلال 10 أشهر هي عمر إنطلاقهما مقسمة إلى 24.9 مليار ريال لـ ” حساب المواطن و41.67 مليار ريال خاصة ببرنامج غلاء المعيشة .

وتفصيلاً فقد أطلقت الحكومة البرنامجين للتخفيف على أعباء المواطنين وحمايتهم من إجراءات الإصلاح الإقتصادي بالتزامن مع تنفيذ خطة الدولة الطموحة وفقاً للرؤية الإقتصادية رؤية 2030 .

ويصل المبلغ الشهري الذي تودعه الدوله وفقاً لبرنامج حساب المواطن حوالي 2.3 مليار ريال يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستفيد ويزيد المبلغ طردياً مع إضافة مستحقين جدد منذ بداية الإنطلاق .

فيما بلغت قيمة الإنفاق على بدل غلاء المعيشة نحو 41.67 مليار ريال لنحو عشرة أشهر تنتهي في يناير المقبل .